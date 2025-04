Nie wierzymy w istnienie kobiet, które nie znają Britney Spears! Gwiazda muzyki pop wystąpiła w programie Jamesa Cordena The Late Late Show with James Corden, a konkretnie w jego słynnym samochodzie, w którym gwiazdy śpiewają z nim piosenki - Carpool Karaoke!

Słynny program ma rzeszę fanów. Ostatnim hitem była przejażdżka Jamesa Cordena z Michelle Obamą!

Michelle Obama śpiewa "Single ladies" Beyocne

Britney Spears w Carpool Karaoke

To prawda, że minęło sporo lat od jej pierwszych występów na scenie, kiedy Britney objawiła się światu jako księżniczka muzyki pop, dziewczyna Justina Timberlake'a i pop-dziewica. Minęły blisko 2 dekady (kawałek miał premierę w 2000 roku) i to oczywiste, że Britney Spears śpiewa inaczej, niż kiedyś. Porównajcie obie wersje "Oops! I Did It Again!", piosenki tak kultowej, że sama Britney nie pamięta już o czym ona była ;)

... My obejrzałyśmy to znowu!

Britney Spears i jej ekstremalnie krótkie małżeństwo