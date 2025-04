Beyonce cztery miesiące temu urodziła bliźnięta. Podczas ciąży zrobiła niemal wszystko, aby show biznes o niej nie zapomniał. Ciążę ogłosiła w formie sesji na Instagramie, a na imprezie Grammy przebrała się za Matkę Boską. Co tym razem? Pokazała absurdalnie płaski brzuch ściśnięty paraortpedycznym gorsetem.

Beyonce w gorscecie i z płaskim brzuchem na zdjęciach

Beyonce prawdopodobnie chciała po raz kolejny wywołać dyskusję na temat swojej osoby i wciąż utrzymać się na na szczycie najbardziej intensywnie obserwowanych i komentowanych gwiazd. Równie intensywnie dba o swój wizerunek. Cena powrotu do formy po ciąży jest wysoka.

Prawda jest taka, że to dla mnie wielkie poświęcenie. Tu nie chodzi o siłę fizyczną, a psychiczną. Musisz się popchnąć. Nie ma znaczenia trener, jakim programem idziesz. Nie mogę pozwolić sobie na jedzenie tego, czego chcę, czy na niepójście na siłownię.

36-letnia Beyonce umieściła na swoim profilu serię zdjęć (plus filmik) w kontrowersyjnym outficie. Bluzka-bardotka w hiszpańskim stylu, opinający gorset i dopasowane spodnie, które pod wpływem cielistego akcesorium dodatkowo uwydatniły jej kształty sprawiły, że pod fotkami rozpętała się istna burza.

Ale nie, nie negatywna. Wierni fani Beyonce zaczęli schlebiać artystce i są pod wrażeniem jej powrotu do formy zaledwie cztery miesiące od narodzin bliźniaków. Może jest to fizycznie możliwe, ale czy gorset nie jest czymś, co usilnie sprawia wrażenie, że artystka usilnie starała wykreować się na superszczupłą? Czy to nie aby przesada?

Oceńcie same. Wolimy od ostatnimi czasy mocno zmanierowanej Beyonce, Janet Jackson, która zdradziła swoje cztery triki na powrót do figury po ciąży, i nie ma tu mowy o noszeniu tego rodzaju akcesoriów.

