3. Budowanie mięśni, czyli trening siłowy

Wiele kobiet wciąż nie wierzy, że siłownia jest dla nich. Decydują się na zajęcia grupowe, fitnessowe, a trzymają się z daleka od ciężarków czy hantli w obawie, że zamiast schudnąć, będą wyglądać tylko potężniej. To błąd!

Janet zawdzięcza swoją figurę głównie dzięki budowaniu mięśni, choć nie rezygnowała jednak z tradycyjnych ćwiczeń cardio.

Wielu osobom trudno w to uwierzyć. To był specjalny trening siłowy. Nie chciałam, żeby Janet schudła, chciałam, żeby pozbyła się tłuszczu. Chciałam, żeby dobrze wyglądała i była w dobrej formie. Staram się przekonywać kobiety do treningu siłowego. Zazwyczaj nie chcą one być za bardzo umięśnione, ale bez obaw. Kiedy ciało musi używać mięśni, to spala tłuszcz nie tylko w czasie treningu, ale także po nim - mówi Paulette Sybliss, trenerka gwiazdy.

A co dodatkowo stosowała gwiazda? Jaką wskazówkę ma dla kobiet trenerka?

