Rozstanie Beaty Tadli i Jarosława Kreta było jednym z najgłośniejszych w tym roku. Para uchodziła za niezwykle szczęśliwą, więc wieść o rozpadzie związku wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. Choć wielu nadal wierzy, że byli partnerzy mogą jeszcze do siebie wrócić, to najnowsze plotki świadczą o czymś zupełnie innym...

Beata Tadla jest zakochana?

Media właśnie obiegły doniesienia, że dziennikarka... może już mieć nowego partnera. Domysły o tym, że prezenterka NOWA TV otworzyła się na nową miłość pojawiły się po publikacji przez Beatę Tadlę postu na Instagramie. Gwiazda podzieliła się fanami tym, jak spędziła weekend.

To był cudowny weekend. Pracowity, szalony, dobry, romantyczny - napisała.

To właśnie słowo „romantyczny” wzbudziło zainteresowanie fanów i mediów. Czyżby gwiazda dała do zrozumienia, że ponownie jest zakochana? To pytanie zadali Beacie Tadli dziennikarze „Dobrego Tygodnia”.

Nie rozmawiam na ten temat - miała odpowiedzieć Tadla.

Tajemnicza odpowiedź dziennikarki tylko podsyciła plotki o nowej miłości. Ile jest w nich prawdy? Czas pokaże. Jednak jedno jest pewne, raczej szybko się nie dowiemy, kim jest nowy partner Beaty Tadli. Rozstanie gwiazdy z Jarosławem Kretem odbywało się na oczach mediów. W przypadku nowego związku, Beata Tadla na pewno będzie ostrożniejsza, chcąc chronić prywatność tak długo, jak tylko to będzie możliwe. Lub... dopóki relacja nie stanie się naprawdę poważna.

Przypomnijmy, że Beata Tadla i Jarosław Kret byli parą przez 5 lat. O rozstaniu dziennikarki i prezentera pogody dowiedzieliśmy się na początku tego roku. Zaledwie tydzień temu do mediów trafiła wiadomość, że Jarosław Kret podobno nadal stara się, by była ukochana do niego wróciła.

