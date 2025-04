Kolejne sensacyjne doniesienia na temat rozstania Beaty Tadli i Jarosława Kreta. Według doniesień "Faktu", prezenter pogody miał domagać się od swojej byłej partnerki zwrotu pierścionka zaręczynowego. Tabloid, powołując się na swoje źródło, napisał, że Jarosław Kret poprosił Tadlę, by spakowała jego rzeczy, a wraz z nimi pierścionek, który był prezentem z jednej z ich wspólnych podróży. Ponoć biżuteria jest wyjątkowa i ma magiczną moc. Co więcej, dokładnie taki sam pierścionek, tylko w wersji męskiej, ma nosić również Jarosław Kret.

Jarek zapowiedział Beacie, że w najbliższym czasie wpadnie do jej domu po swoje rzeczy. Był na tyle bezczelny, że poinstruował ją, by go wcześniej spakowała. Dzięki temu ich spotkanie potrwa możliwie najkrócej. Poza tym dodał, że ma nadzieję, że do jego rzeczy zostanie dołączony pierścionek zaręczynowy, który zakupił dla Beaty w Damaszku