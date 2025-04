Baby boom w polskim show-biznesie trwa w najlepsze. Zaledwie kilka dni temu o narodzinach swojego pierwszego dziecka poinformowała Maffashion, a już możemy świętować pojawienie się na świecie maluszka kolejnej gwiazdorskiej pary. W środę 23 września Rafał Szatan poinformował, że Barbara Kurdej-Szatan urodziła synka.

Aktorka wraz z mężem długo starali się o rodzeństwo dla swojej 7-letniej córeczki Hani. Z powodu problemów zdrowotnych Kurdej-Szatan zajście w ciążę było dla nich dość problematyczne. Na szczęście wszystko zakończyło się pomyślnie i kilka miesięcy temu para poinformowała, że spodziewa się maluszka.

Od tego czasu Barbara Kurdej-Szatan na bieżąco relacjonowała przebieg ciąży na swoim koncie na Instagramie, gdzie chwaliła się przygotowaniami do porodu i ciążowymi krągłościami.

W środę 23 września Rafał Szatan poinformował przy pomocy Instagrama, że wraz z żoną zostali rodzicami po raz drugi. Dumny tata pochwalił się zdjęciem z malutkim synkiem, który otrzymał imię... Henio, zupełnie jak synek Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Jesteś najpiękniejszym Prezentem!! Cześć Synku, to będzie cudowna Przygoda @kurdejszatan jesteś najwspanialszą i najdzielniejszą Mamą! Kocham Was!! No... to mamy już komplet

- napisał