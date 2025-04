Tegoroczna edycja Tańca z Gwiazdami zapowiada się wyjątkowo porywająco! Po emocjonującym finałowym występie, który zagwarantował zwycięstwo Joannie Mazur i Janowi Klimentowi, poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko. Kogo zobaczymy na parkiecie w jubileuszowej edycji?

Uczestnicy 10. edycji Tańca z Gwiazdami

W tym sezonie na ekranach zobaczymy nie jedno, ale aż dwa rywalizujące małżaństwa! Oprócz tancerzy Jana Klimenta i Lenki Klimentovej zmierzą się ze sobą aktorka Barbara Kurdej-Szatan występująca w parze z Jackiem Jeschkem oraz jej mąż - wokalista Rafał Szatan, u którego boku zobaczymy Lenkę Klimentową.

Nie zabraknie też mocnych osobowości. Swoich sił w tańcu spróbuje też fotomodelka Monika Miller w parze z Janem Klimentem. Wokalistka Joanna "Ruda" Lazar znana z zespołu Red Lips zatańczy zaś z Rafałem Maserakiem. Zrobi się też znowu głośno o Reni Jusis, która zatańczy z Miszą Stetsyukiem. Czy będzie zakręcona? Zobaczymy.

Rafał Maserak i Joanna "Ruda" Lazer, fot. ONS

Zwycięzca programu Masterchef Damian Kordas z Janją Lesar pokaże, czy na parkiecie rusza się równie sprawnie co w kuchni, a tańczący z Sarą Janicką Akop Szostak udowodni, że nawet kulturysta może sprawdzić się przy skomplikowanych figurach wymagających zwinności i gibkości.

Prezenterka Eska TV Ola Kot zatańczy z Tomaszem Barańskim - jej uśmiech z pewnością przyda się na parkiecie! Youtuberka i piosenkarka Magda Bereda będzie miała za to szansę sprawdzić swoje poczucie rytmu z Kamilem Kuroczką. Topmodelka Sandra Kubicka zatańczy z Adamem Adamonisem, którego znacie już z obsady serialu "Przyjaciółki". Dla obojga będzie to debiut w programie! Partnerem Hani Żudziewicz będzie za to aktor kabaretowy Adam Małczyk.

Rywalizacja zapowiada się naprawdę zacięta! Komu kibicujecie? Warto wspomnieć, że w trzech ostatnich edycjach zwyciężyły pary z Janem Klimentem. Czy Monika Miller też będzie miała tyle szczęścia? A może przyszedł czas na kogoś zupełnie nowego?

