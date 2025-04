We wrześniu Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał Szatan poinformowali o tym, że na świecie pojawiło się ich drugie dziecko. Para ma także 8-letnią córeczkę Hanię.

Synek znanej w show-biznesie pary otrzymał imię Henryk. Barbara Kurdej-Szatan od czasu poinformowania opinii publicznej o ciąży (w 5. miesiącu) chętnie publikowała zdjęcia ciążowych krągłości.

Barbara Kurdej-Szatan nie zatrudnia niani

Nikogo nie dziwi fakt, że mamy aktywne w show-biznesie zwykle bardzo szybko decydują się na zatrudnienie niani. Nie inaczej było w przypadku Małgorzaty Rozenek-Majdan, która wróciła do pracy 2 tygodnie po cesarce. I mimo wcześniejszych zapewnień o tym, że nie zatrudni niani, prędko okazało się to nieprawdą. Mały Henio Majdan ma nianię, w dodatku tę samą, która zajmowała się starszymi synami gwiazdy.

Aktorka „M jak miłość” zdradziła za to, że do tej pory niani nie zatrudniła, choć w przyszłości pewnie będzie to konieczne. Na razie jednak woli o tym nie myśleć:

Jak wrócimy do pracy, to pewnie będzie taka potrzeba (...) Musiałabym mieć kogoś poleconego i rzeczywiście wiedzieć, że ten ktoś jest kompetentny i lubi dzieci. - wyznała Barbara Kurdej-Szatan.

Gwiazda, podobnie jak jej mąż, na swoim profilu na Instagramie publikuje zdjęcia z synkiem. Chętnie poleca także kosmetyki dla niemowląt, dzieląc własnymi przemyśleniami dotyczącymi macierzyństwa.

Barbara Kurdej-Szatan wśród swoich obserwatorów ma wiele młodych mam, które korzystają z jej rad i wymieniają spostrzeżenia.

