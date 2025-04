Domowa kwarantanna sprzyja wielu rzeczom. Można podszlifować nowy język, rozwinąć nowe pasje, a przede wszystkim zająć się wiosennymi porządkami. Te z kolei często prowadzą do snucia wspomnień - szczególnie tych z beztroskiego dzieciństwa. Tak narodził się kolejny challenge na Facebooku, który sprawił, że ludzie masowo dodają swoje zdjęcia z dzieciństwa.

Do zabawy przyłączyły się także niektóre gwiazdy. Na swój Instagram zdjęcie z dzieciństwa wrzuciła między innymi Barbara Kurdej-Szatan. Przy okazji podzieliła się z fanami bardzo ważną wiadomością...

Barbara Kurdej-Szatan w dzieciństwie

Zdjęcie aktorki z siostrą to jedna z najbardziej uroczym rzeczy, jakie dzisiaj widziałyśmy. Trzeba przyznać, że chociaż od zrobienia tego zdjęcia minęło około 39 lat, Barbary Kurdej-Szatan naprawdę nie sposób nie rozpoznać. Te oczy zdradzają wszystko!

Przy okazji aktorka wykorzystała tę okazję, by udostępnić ważną wiadomość od swojej siostry dotyczącą nienawiści w internecie. Wiadomość jest napisana w ostrych słowach, ale jej druga część jednak rozczuliła nas całkowicie. Widać w niej ogromne uczucia, które mogą łączyć jedynie siostry.

A taka Barbara usiądzie sobie swobodnie na trawie, na bosaka. Uśmiechnie się do świata i będzie wdzięczna. Bo nigdy nikogo nie krzywdziła. Bo ma anielskie serce. Bo żyje w zgodzie ze sobą, jest zwyczajnie dobra, hojna i kocha ludzi. Nie krytykuje. Afirmuje - pisze siostra aktorki, Katarzyna Kurdej.

Jedno jest pewne. Chciałybyśmy, by ktoś pisał kiedyś o nas w takich słowach, jak siostra aktorki. Kto by w końcu nie chciał? Mamy też nadzieję, że przebywanie w domu nie wyzwoli w ludziach ich najgorszych cech i zachowań, a stanie się okazją, by przemyśleć to, co pisze się w internecie.

