Profil Joanny Koroniewskiej na Instagramie rozgrzewa się do czerwoności średnio raz w miesiącu. Tym razem wymiana zdań dotyczyła małego biustu aktorki - ona sama zadecydowała, że nie przejdzie wobec tego obojętnie i skomentowała dyskusję na temat swojego ciała.

Aktorka regularnie zamieszcza zdjęcia z codzienności, sportowych wyzwań czy spotkań. Nie tak dawno „oberwało się” jej za umieszczenie zdjęcia bez makijażu. Niewyrozumiałością popisali się też internauci przy zdjęciu bez ubrań twierdząc, że „w tym wieku nie wypada już topless”.

Tym razem aktorka z typowym dla siebie szerokim uśmiechem zaprezentowała się w turkusowym bikini, co spotkało się z hejtem na kilku poziomach: otwarta buzia, skoczna poza i... mały biust wywołały lawinę komentarzy. W dobie popularyzacji nurtu body positive aż trudno uwierzyć, że tak licznie internauci zaczęli krytykować rozmiar biustu zgrabnej Joanny Koroniewskiej.

„Znawcy” kobiecej urody pokusili się o komentarze, które nie powinny mieć miejsca:

Aktorka agresywnych hejterów blokuje, zakompleksionych komentatorów, którzy dowartościowują się w ten sposób - ignoruje. Ale jako mama dwóch dziewczynek, pozwoliła sobie na komentarz dotyczący akceptacji ciała i padło kilka ważnych pytań.