Instagram zbyt często jest przekłamany przez filtry. Nie tylko gwiazdy starają się pokazać swoją codzienność od jak najlepszej strony. Prawie każdy użytkownik Instagrama (a przynajmniej ci z publicznym profilem) próbuje sprawić wrażenie, że w jego życiu nie ma cienia - chyba że ten pod palmami na egzotycznej plaży.

Istnieje jednak kilka wyjątków, które naprawdę uwielbiamy. Jedno z takich kont prowadzi aktorka Joanna Koroniewska. Pokazuje swoje życie bez cenzury, ale oczywiście w granicach dobrego smaku. Nigdy nie zapomnimy wojny na niekorzystne zdjęcia z przeszłości, którą prowadziła ze swoim mężem, Maciejem Dowborem!

Joanna Koroniewska zwykle wstawia zdjęcia w wersji saute. Bez makijażu, nierzadko z roztrzepanymi włosami, w sportowym ubraniu... Za to cenimy jej profil jeszcze bardziej. Jak się jednak okazuje, nie każdemu to odpowiada...

Joanna Koroniewska odpowiada na hejt

Pod jednym ze zdjęć, które aktorka opublikowała na swoim profilu, pojawił się pewien bardzo nieprzyjemny komentarz. Dużo mówi się ostatnio o walce z nienawiścią w internecie, ale bardziej dziwi nas fakt, że takie słowa może powiedzieć kobieta w kierunku innej kobiety.

Powinnaś nosić makeup bo bez wyglądasz mocno nieciekawie - pisze internautka pod zdjęciem Koroniewskiej.

Na reakcję aktorki nie trzeba było długo czekać. Opublikowała w odpowiedzi 2 zdjęcia: jedno całkowicie naturalne, a drugie z wygładzającym filtrem. Pyta swoich fanów - którą wersję wolą?

Jak sama pisze, jej Instagram nie jest tylko idealną pocztówką z wakacji, ale też z codziennego życia. Pisze o sobie „nie taka młoda, ale co z tego?” i obiecuje uszanować także inne zdanie. Wiadomo w końcu, że przyjemnie patrzy się na idealnie obrobione zdjęcia. Tylko po co, skoro rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej?

Kobiety zbyt często zapominają, że to wcale nie jest tak, że powinny się malować. Nie powinny, nie muszą i nie mają - powinny robić to wtedy, gdy mają na to czas i ochotę, a nie gdy ktoś od nich tego wymaga. Chciałybyśmy, aby każdy raz na zawsze to zapamiętał. Dla siebie i innych ;)

