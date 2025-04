Dorota Wellman to osobowość telewizyjna od lat ciesząca się dużą popularnością. Wydaje książki, magazyn i choć wydaje się, że spotyka ją tylko życzliwość, to dziennikarka wyznała, że na co dzień wylewa się na nią hejt, bo jest otyła.

Dorota Wellman ofiarą hejtu

Prezenterka nie szczędzi słów szczerości osobom, które się mylą, błądzą lub oczerniają innych, dlatego wiele kobiet stawia ją za wzór tym bardziej, nie Wellman nie prezentuje katalogowej sylwetki i raczej nie wróży się jej kariery szczupłej pogodynki. Z krytyką spotyka się każdego dnia i dotyczy ona jej wizerunku. W rozmowie na Instagramie z Agatą Młynarską powiedziała (nie po raz pierwszy), że „hejterów ma w dupie” - nawet jak słyszy okrutne słowa. Pod jej adresem padają mocne przezwiska.

Słyszę o osobie „świnia”, „baleron”, „wieloryb”. Nie będę wieszać się z tego powodu, bo nie jest to dla mnie istotne. Ja wiem kim jestem. A to, że ktoś lubi pluć, proszę bardzo. Myślę, że nie należy się tym przejmować - wyznała.

Podobnego zdania jest Dominika Gwit, która nie wstydzi się swoich kilogramów - ostatnio pokazała się w kostiumie kąpielowym, a dla wielu puszystych kobiet jest modowym guru.

Wellman krytykowana za otyłość

Gwiazda niejednokrotnie podkreślała, że hejt jest domeną osób słabych i zakompleksionych, które chcą się dowartościować. Nie zmienia to faktu, że dziennikarka podejmowała kilka prób, by poprawić swój wygląd, a raczej - zdrowie. Jest świadoma tego, że jest chora, a nie zaniedbana. Zdrowo się odżywia, je umiarkowanie. Jej problem zaczął się po urodzeniu dziecka.

Ja się poddawałam wielokrotnie terapiom pod okiem lekarzy, dlatego udało mi się schudnąć przez wiele lat 30 kg, ale dalej już moja waga nie rusza. Moja waga to wynik zaburzeń gospodarki hormonalnej, które będą ze mną do końca życia.

Otyłość u Wellman zaczęła się po ciąży

Dorota Wellman jest mamą 26-letniego Jakuba, który jest energicznym młodym mężczyzną wychowanym przez świadomą siebie mamę. Wellman powiedziała też piękne zdanie. Kobiety, które borykają się z otyłością po ciąży i na co dzień trudno znoszą spojrzenia innych osób, powinny wyryć i powiesić nad lustrem:

Albo można było mieć dziecko, albo zaburzenia hormonalne. To ja wybieram dziecko i nawet nie dyskutuję.

