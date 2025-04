Kiedy na świecie pojawia się dziecko, na ogół pyta się do kogo jest podobne, mamy czy taty. Ale w przypadku Anny Wendzikowskiej, która przez pół roku ukrywała twarz córki, pytanie musiało zabrzmieć inaczej. Redaktorka Afterparty.pl zapytała dziennikarkę o to, jaką ma wizję przyszłości swojej córki!

Anna Wendzikowska chciałaby tak wychować Kornelię, by mała, podobnie jak jej mama, mogła sama wybrać sobie swoją drogę. Powiedziała także, co bardzo by chciała, by Kornelia otrzymała od losu. O jaki talent może chodzić i co chciałaby w niej pielęgnować Anna Wendzikowska? Prezenterka nie chce zdradzać takich szczegółów, ale dyskretnie przemyca swoją wizję.

Chciałabym, by była taką bezproblemową istotką, żeby lubiła podróże, żeby lubiła zmiany, żeby lubiła świat.

Co o planach względem przyszłości córki powiedziała Wendzikowska? Obejrzyj video!

