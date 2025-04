Już wkrótce Anna Powierza wraca na plan serialu „Klan”. Wątek jej bohaterki Czesi interesuje wielu fanów serialu. Część z nich kibicuje jej związkowi z Brajanem, życząc Czesi by zdobyła się na odwagę i rozstała się z Markiem, który stosuje wobec niej przemoc.

W życiu prywatnym aktorki oznacza to niemałą rewolucję - będzie musiała zdecydować, czy w związku z powrotem do pracy pośle córkę do przedszkola.

Czy Anna Powierza zdecyduje się na wysłanie córki do przedszkola?



Aktorka przyznała, że na początku podchodziła do tego sceptycznie. W wywiadzie, którego udzieliła mówiła jasno, że jej córka nie pójdzie teraz do przedszkola. Sytuacja jednak się zmieniła i to nie tylko w związku z pracą.

W przedszkolu są już wszystkie najlepsze przyjaciółki i przyjaciele mojego dziecka, już od nich wiem, że właściwie jest strasznie fajnie i oczywiście są różnice, ale nie jest źle. - powiedziała Anna Powierza.

Aktorka wspomniała także, że jej córka bardzo tęskni za rówieśnikami, dlatego chce zaryzykować i sprawdzić, jak będzie. Oczywiście tę decyzję przyspiesza fakt, że już wkrótce ruszają zdjęcia do serialu, w którym gra.

Wreszcie wracam do pracy i to jest taki moment, kiedy nie miałabym co z nią zrobić, idąc na cały dzień na plan zdjęciowy. - dodała aktorka.

