Anna Mucha to zdecydowanie jedna z najbardziej kobiecych polskich aktorek. Gwiazda lubi podkreślać swoją figurę i eksponować swoje wdzięki w zmysłowych kreacjach. Teraz aktorka „M jak Miłość” i „Kogla Mogla” zdradziła, że w czasie narodowej kwarantanny nieco zaniedbała treningi i dietę. Z dodatkowymi kilogramami zamierza się jednak szybko rozprawić.

W najnowszym wywiadzie dla magazynu „Flesz” Anna Mucha zdradziła, że zamknięcie w domu i słodkie lenistwo odbiły się na jej figurze. Gwiazda otwarcie przyznała, że w czasie kwarantanny nie żałowała sobie przysmaków i nie kwapiła się do intensywnych treningów.

Aktorka postanowiła jednak zrzucić dodatkowe kilogramy i wrócić do dawnej sylwetki jeszcze w czasie pracy na planie nowego filmu „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”.

Nie ma co ukrywać, kwarantannę przeżyłam hedonistycznie. Jak wiadomo, lubię dobrze zjeść, więc to była rozkosz dla podniebienia. A że nigdzie nie wychodziłam, moja aktywność ograniczała się do poruszania między salonem, kuchnią, sypialnią a łazienką. Co tu dużo mówić, potwornie się skaszalociłam, więc teraz muszę nad sobą popracować

- powiedziała Mucha