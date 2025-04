Medialny szum wokół Ani i Roberta Lewandowskich nie cichnie. Narodziny ich córeczki Klary tylko ugruntowały ich mocną pozycję w czołówce najgorętszych nazwisk w Polsce. Każdy krok sławnej pary jest dokładnie analizowany, a sami zainteresowani niekiedy subtelnie podkręcają zainteresowanie, nigdy jednak nie przekraczając bariery własnej prywatności i nie wystawiając na pokaz zbyt wiele.

Wszyscy z niecierpliwością czekają na zdjęcia maleńkiej Klary Lewandowskiej. Na razie nie zanosi się na żadną oficjalną sesję z dziewczynką, a Lewandowscy chronią córkę przed wścibskimi paparazzi, sami również nie pokazując jej twarzy.

Wczoraj Ania Lewandowska wrzuciła jednak na swój profil instagramowy słodką fotkę, na której widać Klarę.

Pod zdjęciem aż roi się od miłych komentarzy, ale... nie obyło się też bez krytyki. Komentującym nie spodobał się sposób, w jaki świeżo upieczona mama nosi maleńką Klarę. Krytykują też fakt, że w czerwcowy dzień dziewczynka nie ma założonej czapeczki.