Anna Lewandowska wrzuciła zdjęcie, na którym karmi piersią małą Klarę! Zdjęcie pojawiło się rano 1 sierpnia, z okazji rozpoczęcia tygodnia Karmienia Piersią.

Anna Lewandowska jest typową mamą i chce to udowodnić wszystkim tym, którzy rozpisują się na temat kilku niań, że jest mamą na etacie. Pracującą, ale bardzo oddaną swojej córce! Anna Lewandowska celowo pokazała zdjęcie, na którym widać, że karmi piersią małą Klarę.

