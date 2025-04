Jeśli ktoś myśli, że tylko Robert Lewandowski utrzymuje rodzinę, jest w błędzie - Anna Lewandowska, choć nie wiążą jej wielomilionowe kontrakty tak, jak jej męża, to i tak zarabia dużo. Naprawdę dużo, bo mówimy o kilkunastu milionach złotych.

Ma 28 lat, a sukcesami mogłaby obdarować kilka(dziesiąt) osób. Sama prawda o Annie Lewandowskiej

Głównymi źródłami zarobków Anny Lewandowskiej są kontrakty z gigantycznymi markami, reklamy, sprzedaż poradników dietetycznych czy płyt instruktażowych z ćwiczeniami czy organizowane przez nią warsztaty i boot campy. Do tego dochodzi blog, który dał początek jej sklepowi ze zdrowymi produktami sygnowanymi jej nazwiskiem oraz akcesoriami.

Co sprzedaje Anna Lewandowska i czy warto kupić jej produkty?

Niewielu spodziewało się, że to właśnie linia produktów spożywczych stanie się dźwignią jej sukcesy: wiosną tego roku Anna porozumiała się z firmą Shell i od marca sprzedaje Foods by Ann na stacjach benzynowych w całej Polsce. Kontrakt zawiera póki co wystawienie siedmiu smaków batonów energetycznych, które zyskują sławę poza granicami Polski. Sprytny ruch marketingowy to korzystny deal dla obu stron.

Foods by Ann - batony i inne produkty Anny Lewandowskiej

Co więcej, Anna Lewandowska otrzymała na swoje batony najbardziej prestiżowe miejsce (przy kasie), co nie uchodzi uwagi potencjalnych kupujących czy fanów trenerki, którzy teraz mogą jej produkty kupić na stacji benzynowej, a nie online. Jak donosi magazyn Party, umówiła się z Shellem na udział w zyskach. A to oznacza miliony złotych zarobku dla obu stron. Ile dokładnie? Póki co trudno mówić o konkretnych liczbach, ale jak dodaje źródło gazety, batony Lewandowskiej na stacjach benzynowych sprzedają się lepiej niż kawa. Co równie ważne - są po prostu zdrowe, a czasem trudno kogoś namówić do kupienia pełnowartościowej przekąski.

Te batony są naprawdę smaczne i nic dziwnego, że się sprzedają. - mówi jedna z naszych redaktorek.

Próbowałyście? Zerknijcie do galerii i zobaczcie, jak prezentują się produkty Foods by Ann.

