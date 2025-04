Anna Lewandowska prawdopodobnie przyzwyczaiła się już do krytyki - za to, że wróciła do formy po ciąży, za to, że ma kilka wózków dla Klary, za to, jak ubiera się na wystawne bale. Sportsmenka pojawiła się na charytatywnym balu w wygodnej, sportowej odsłonie i wyglądała odmiennie od reszty kobiet. Za to została skrytykowana.

Anna Lewandowska skrytykowana za kombinezon Dobroczynny bal TVN-u zrzesza zamożne osobowości i gwiazdy mediów. Anna Lewandowska pojawiła się na nim w dopasowanym czarnym kombinezonie marki Just Paul Prive, który posiadał wcięcia w talii i odkryte plecy. Seksowny strój podkreślał jej kobiece wdzięki.

Jedna ze stylistek, Dorota Wróblewska, wyraziła swoją opinię na temat stylizacji Lewandowskiej w dosadny sposób.

BAL TO NIE POKAZ MODY CZY GALA FITNESS. Najbardziej odświętną kreacją kobiecą jest suknia balowa. Kreacje balowe powinny być długie, wyraziste i widowiskowe. Długie suknie nosimy najczęściej na uroczyste kolacje, bankiety, bale charytatywne, prestiżowe uroczystości kulturalne, uroczystości państwowe oraz różnego rodzaju gale. Tym razem Anna Lewandowska pomyliła wydarzenia i wybrała strój, który ma się nijak do okoliczności - wytknęła trenerce Wróblewska.

Lewandowska zamiast wystawnej i bogato zdobionej kreacji, postawiła na skromny kolor, skromny krój, elegancko zaczesane włosy i minimum biżuterii. Fani zwrócili uwagę na jej „niedoskonałość” w postaci pozostałości po ciążowym brzuszku. W ten sposób Anna Lewandowska chciała pokazać, że ciało idealne nie istnieje, a ona sama nie ma problemu z tym, że brzuch nie jest płaski. Jej ciało urodziło przecież dziecko!

Nie rozumiemy także, czemu bal dobroczynności ma kojarzyć się z przesadnie wystawnymi i wykwintnymi strojami. Może lepszą drogą byłoby ustanowienie jednolitego, skromnego dress code'u, a przekazanie wyższych kwot na szczytny cel, zamiast na kreacje, stylistów czy makijażystów?

