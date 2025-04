O trendach na sezon jesień-zima 2017/2018 napisałyśmy już chyba wszystko. Jest jednak kilka tendencji, które pojawiły się na wybiegach, ale musiałyśmy niestety je pominąć w poprzednich zestawieniach. Dlatego postanowiłyśmy zebrać wszystkie te „drobiazgi” i podpowiedzieć wam, czego warto szukać w sklepach.

Rzeczy, które znalazły się w galerii, są jedynie przykładami, które są inspiracją do szukania ubrań i dodatków na własną rękę. Być może wybrany przez nas czerwony pasek zupełnie się wam nie podoba, ale już czarny lub brązowy byłby dla was strzałem w dziesiątkę.

Jakie ubrania i dodatki warto mieć w szafie jesienią?

Jest tego sporo, ale wybrałyśmy dziewięć, naszym zdaniem najważniejszych. Marynarka w kratę i sukienka w grochy to podstawa jesiennej garderoby każdej wielbicielki mody. Jeżeli lubicie eksperymentować z modą, to zapewne spodobają się wam długie czerwone kozaki, które są obłędne i bardzo odważne. Nam w oko wpadły również ekstrawaganckie złote buty na niskim obcasie, które sprawdzą się w codziennych stylizacjach.

Do tego wystarczy jeszcze dodać kurtkę puchową, które będzie hitem i kurtkę lub płaszcz zdobiony zwierzęcym motywem. Jeżeli jesteście ciekawe, co jeszcze znalazło się na naszej liście, to koniecznie zajrzyjcie do galerii.

