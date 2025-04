Kilka dni temu media obiegła informacja o tym, że Agnieszka Woźniak-Starak chce się pozbyć sukni ślubnej. Designerskiej, kosztownej i unikatowej, uszytej dla niej przez duet Bizuu. Pojawiły się plotki o rozpadzie małżeństwa,m tymczasem Agnieszka Woźniak-Starak przekazała suknię ślubną na licytację na rzecz Fundacji Viva!, a konkretnie na program Adopciaki.pl, której jest ambasadorką.

Agnieszka Woźniak-Starak przekazała suknię ślubną dla Fundacji zajmującej się adopcją zwierząt

Więc nie, to nie kryzys ani widzimisię prezenterki, tylko piękny gest, na który stać mało kogo. Suknia ślubna (nieważne, czy była jedna jedyna, czy jest jedną z wielu) dla kobiety ma wartość sentymentalną i wiąże się z licznymi emocjami. Prezenterka postanowiła ją spieniężyć, a cały dochód z licytacji pięknej kreacji zostanie przekazany dla Adopciaki.pl na wsparcie programu adopcyjnego bezdomnych kotów i psów.

Agnieszka Woźniak-Starak skrytykowana za pomaganie

Gest ten spotkał się z zarówno pozytywnym, jak i negatywnym odbiorem. Część internautów zarzuciła bowiem żonie milionera, że kilka tysięcy złotych mogłoby spokojnie pojawić się na koncie Fundacji bez zbędnego szumu i zamieszania związanego z licytacją. Inni zaczęli krytykować pana młodego czy buty Agnieszki Woźniak-Starak, które miała w dniu ślubu. Jeszcze inni zarzucali jej, że martwi się o zwierzęta, a nie o dzieci z domów dziecka.

A co z adopcją malutkich bezbronnych bez miłości dzieci może najpierw dla nich niech będzie aukcja a później dla zwierzyny ? - internautka.

My jednak uważamy, ze ta inicjatywa zasługuje na pozytywny komentarz i udostępnienie. Może więcej kobiet zdecyduje się „poświęcić” swoją ślubną suknię na szczytny cel? Poniżej, dla zainteresowanych, podajemy wymiary i detale dotyczące sukni ślubnej.

Ta zwiewna, romantyczna kreacja została uszyta przez polskich projektantów ze studia Bizuu. Idealnie dopasowaną górę z modnym dekoltem typu carmen i drobnymi zakładkami podszyto jedwabną podszewką. Dół z asymetrycznych tiulowych falban zakończony jest trenem.

Linię dołu uwypukla dodatkowo halka z tiulem. Z tyłu suknia zapinana jest na suwak.

Wymiary:

rozm. 36/38

obwód w talii: 70 cm

obwód w biuście: 85 cm

długość od pachy do talii: 22 cm

Pamiętaj, że kupując tę właśnie suknię, będziesz wyglądać nie tylko równie zjawiskowo, jak Agnieszka, ale także pomożesz potrzebującym zwierzętom!

Do końca zostało kilka dni, a aktualna cena to ponad 3000 złotych. Link do aukcji: http://www.ebay.pl/itm/Suknia-lubna-Agnieszki-Wo-niak-Starak-Szulim-dla-Adopciakow-/152672280225

