Anna Lewandowska zachęcając do swojego programu treningowego pozowała na Instagranie z płaskim brzuchem. Trenerka urodziła córkę 6 maja, więc fanki wprawiło to w osłupienie. Jedna z internautek wytknęła jej, że Anna Lewandowska retuszuje zdjęcia pod Instagram.

Jeden komentarz wiosny nie czyni, ale zdjęcia paparazzi już tak - widać na nich, jak gwiazda stoi profilem w stroju sportowym i trzyma małą Laurę, którą chce położyć w wózku. Niekorzystna poza, profil i sytuacja - tak można podpisać to zdjęcie. W sieci aż zabulgotało z oburzenia i Lewandowska zmaga się z podważaniem jej autorytetu jak trenerki. Fanka napisała nawet, że Lewandowska „zaklina rzeczywistość” i wcale nikt nie miałby do niej pretensji, gdyby ciążowy brzuch wciąż u niej był, a zdjęcia płaskiego to po prostu naciągane fotki reklamowe jej treningów.

Widać ciążowy brzuch. Osobiście nie mam nic do tego bo to jak najbardziej normalne tylko po co zaklinać rzeczywistość na insta? - napisała jedna z Internautek pod zdjęciem Anny Lewandowskiej z idealną figurą.

Niestety fanki nie dają za wygraną i złoszczą się, że na Instagramie żona Lewandowskiego musi przerabiać fotki, bo odbiegają od rzeczywistości. Lewandowska wielokrotnie podkreślała, że jej ciało jest efektem wielu lat pracy, a pozostałości po ciąży ma także i ona. Przecież Laura przyszła na świat niecałe 2 miesiące temu i trenerka jest chwilę po zakończeniu połogu. Część instagramowiczek broniła też feralnej fotki odnosząc się do tego, że z przodu brzuch wygląda na płaski i to jest naturalne, a sama Lewandowska wcale nigdy nie powiedziała, że wróciła do formy.

Haha serio porównujesz zdj zrobione od przodu ze zdj zrobionym z profilu?😁 przecież to nie ma sensu. A na zdjęciach z profilu które Ania tu u siebie publikowała też widać trochę zaokrąglony brzuch i sama też mówiła ze ma kilka kg do zrzucenia😜 zaczepka bez sensu.

Lewandowska odpowiada na zarzuty retuszowania zdjęć

Anna Lewandowska postanowiła odnieść się do krytyki i spekulacji i skomentowała zdjęcie na Instagramie. Wyznała, że nie retuszuje zdjęć, by wyglądać lepiej na fotkach i co więcej - po to startuje z nowym programem, by poprawić stan faktyczny, a nie że już jest on zadowalający.

Przecież ja mam lekki brzuch! Kto mówił ze nie? Hahaha z resztą DZISIAJ Wam pokaże. Nie przerabiam zdjęć. A zdjęcia paparazzi... No cóż... Zawsze są niekorzystne 🤷🏻‍♀️ co poradzić (...) dlatego startuję z wyzwaniem 😂💪 - napisała pół żartem pół serio w komentarzu gwiazda.

Niesmak niestety pozostał i niektóre internautki czują się oszukane. Naszym zdanie jest to burza w szklance wody i nie dogodzisz żadnej stronie, więc lepiej przeczekać ten zamęt i może po prostu zająć się swoim brzuchem?

