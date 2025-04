Anna Lewandowska rzadko chwali się wnętrzami swojego domu, ale co jakiś czas drobne szczegóły można zauważyć w tle jej zdjęć. Ostatnio naszą uwagę przykuła sypialnia córek trenerki. Znalazła w niej miejsce, na wygodne, a przy okazji niezwykle stylowe spędzanie czasu z dziećmi.

Reklama

Każda młoda mama wie, że wygodny fotel jest koniecznością - i to nie tylko na czas karmienia piersią, ale też i na okres problemów z zasypianiem, nocnych kolek czy też okresu, kiedy na dziecko chce się po prostu patrzeć bez końca. Trenerka wybrała ponadczasowy model z IKEA.

Fotel uszak Strandmon IKEA, cena 699 zł

Fotele uszaki w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Ten ponadczasowy model jest nie tylko niezwykle wygodny i sprawia, że każde pomieszczenie robi się naprawdę przytulne. I przez przytulne, mamy na myśli odczucia, które ma się w rodzinnym salonie, przed kominkiem, z gorącą herbatą i kawałkiem ulubionego ciasta.

Anna Lewandowska zdecydowała się na klasyczne ciemnoszare obicie. Jest to jednocześnie jedna z najtańszych wersji kolorystycznym. Ten fotel kosztuje 699 złotych.

To jeden z kultowych modeli szwedzkiej marki. Fotel ma klasyczny kształt, który nie został zmieniony od lat 60. Wtedy był uznawany za obowiązkowe wyposażenie domu, a moda na niego powraca w wielkim stylu. Jego obicie jest wykonane z poliestru. Stoi na nóżkach z litego drewna w czarnym kolorze. Możesz jednak wymienić je na bardziej naturalną kolorystykę.

fot. Fotel uszak Strandmon/Materiały prasowe Ikea

Fotel Strandmon to nie jedyny mebel z Ikei, który przykuł naszą uwagę. Trenerka do kompletu dokupiła także podnóżek z tej samej serii, który kosztuje 200 złotych. Naszą uwagę przykuł jednak inny mebel. Jest to... ten sam fotel w wersji mini.

Fotelik dziecięcy Strandmon to naprawdę stylowy dodatek do pokoju Laury i Klary. Ten model kosztuje 499 złotych. Jak możemy się domyślać, na pewno urzęduje w nim starsza córka Lewandowskich.

Reklama

Czytaj także:

Modne kubki z kamionki w sklepie Duka kupisz teraz 20% taniej. Takie same ma Julia Wieniawa

Ania Bardowska z „Rolnik szuka żony” pokazała swój niezawodny sposób na porządek w szafie. Banalny, ale skuteczny

Małgorzata Socha pokazała swoją kuchnię. Minimalistyczna, ale bardzo przytulna