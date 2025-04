Rodzinne zdjęcia Małgorzaty Sochy na Instagramie całkowicie rozczulają jej obserwatorów. Aktorka często wrzuca fragmenty swojego prywatnego życia, jednak zawsze stara się zadbać o prywatność trójki dzieci. Tym razem podzieliła się z fanami rodzinnym porankiem w kuchni. Te wnętrza wyglądają przepięknie.

W pierwszej chwili można pomyśleć, że Małgorzata Socha i jej rodzina porzucili swój pięknie urządzony dom, ale uspokajamy - aktorka wybrała się jedynie na wakacje. Ta kuchnia wygląda jednak tak stylowo, że zasługuje na to, by się jej przyjrzeć dokładniej.

Według wielu osób to właśnie kuchnia jest centralnym punktem, a nawet sercem domu - i my podpisujemy się pod tym obiema rękami. Także na wakacjach to pomieszczenie jest wyjątkowo ważne. W tej kuchni króluje elegancki minimalizm, jednak trzeba przyznać, że te daleko jej do zimnych, obcych i nieprzyjaznych miejsc. To naprawdę przytulne pomieszczenie dla całej rodziny.

Podobnie jak w tej domowej kuchni Małgorzaty Sochy, w tej również króluje biel. Białe szafki oraz praktyczna wyspa kuchenna sprawiają, że łatwo w niej utrzymać porządek. Chociaż jest to kuchnia w wynajętym apartamencie, fani nie szczędzą komplementów na temat jej wyglądu. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się hokery przy wyspie kuchennej.

Najbardziej jednak obserwatorów zaintrygował zupełnie inny szczegół tego zdjęcia - czyli widoczny bałagan i bardzo naturalny wygląd Małgorzaty Sochy. W komentarzach nie brakuje zachwytów na temat naturalności tego zdjęcia. I wcale się nie dziwimy, bo też uwielbiamy, gdy gwiazdy pokazują swoje życia (nomen omen) od kuchni.

Jak wygląda kuchnia Małgorzaty Sochy?

W prawdziwej kuchni aktorki również dominuje biel, którą pięknie uzupełnia eleganckie srebro - znajdziemy je pod postacią eleganckich, nieco rustykalnych uchwytów do szafek oraz ogromnego zegara na ścianie.

Małgorzata Socha we własnym domu także zdecydowała się na praktyczne rozwiązanie, jakim jest wyspa kuchenna. Nie da się jednak ukryć, że domowa kuchnia zawsze wygląda na zamieszkałą... I to właśnie sprawia, że jest najprzytulniejszym miejscem w całym domu.

