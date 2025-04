Początek wiosny to idealny moment, by zrobić porządek nie tylko w najbardziej widocznych punktach mieszkania, ale też i kuchennych szafkach oraz w szafach z ubraniami.

To ostatnie jest według wielu osób najważniejsze, jednak często szafy traktujemy bardzo po macoszemu, a nawet już po długim i żmudnym procesie porządkowania ubrań w niewiadomy sposób szafa wraca do pierwotnego stanu już po kilku dniach. Nie da się ukryć, że to skutecznie zniechęca do powtarzania tej czynności...

Jak Ania Bardowska utrzymuje porządek w szafie?

Ania Bardowska podzieliła się z obserwatorami na Instagramie swoim sposobem na utrzymywanie porządku w szafie. Uczestniczka programu za namową swojej koleżanki postanowiła zrobić gruntowne sprzątanie, a następnie posegregować swoje ubrania nie tylko według rodzaju, ale i... kolorów.

Wbrew pozorom taki układ ma więcej zalet niż to, że na szafę znacznie przyjemniej się patrzy. Dzięki uporządkowaniu ubrań według kolorów będziesz mogła zaoszczędzić każdego ranka naprawdę sporo czasu, który zwykle spędziłabyś na dobieraniu kolorystyki swojego stroju.

Jak zabrać się za porządkowanie szafy? Niestety, jak bywa w wielu przypadkach, żeby stworzyć naprawdę idealny porządek, trzeba najpierw nieco nabałaganić. Wyjmij ubrania z szafy i posegreguj je na te, które będziesz nosić w następnym sezonie oraz te, które muszą poczekać na chłodniejsze dni. Tę drugą grupę od razu zapakuj do toreb lub pojemników i schowaj tak, by nie zajmowały zbyt wiele miejsca. Wyrzuć stare i zniszczone ubrania, a te, których nie lubisz, oddaj lub sprzedaj.

Nie zapomnij też wyczyścić samej szafy. Dokładnie wytrzyj ją z kurzu, a między ubraniami ułóż wkładki zapachowe. Świetnie sprawdzą się w tej roli specjalne woreczki, które kupisz w wielu drogeriach, ale możesz też zrobić je sama. Idealne do tego są stare skarpetki, które wystarczy wypełnić lawendą lub mydełkiem w kostce. W ten sposób ochronisz ubrania przed molami, a dodatkowo nadasz im świeży zapach na dłużej.

