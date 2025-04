Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie nową sukienką. I jak nietrudno się spodziewać, wykreowała kolejny hit! Cielista, dopasowana kreacja z powodzeniem sprawdziłaby się nawet na czerwonym dywanie, jednak w casulowej stylizacji trenerki, wygląda wyjątkowo świetnie!

Cielista sukienka Anny Lewandowskiej. Gdzie ją kupić?

Modę na cieliste, idealnie podkreślające kobiecie krągłości ubrania, wylansowała Kim Kardashian. Celebrytka słynie z eksponowania swojej figury. A ma się czym pochwalić! Słynna Kardashianka szybko odkryła, że jasne beże, idealnie komponujące się z odcieniem skóry, niezwykle seksownie wyglądają na sylwetce.

Moda na cieliste, dopasowane ciuchy szybko dotarła również do Polski. Najwyraźniej pokochała ją sama Anna Lewandowska! Wybrała sukienkę polskiej marki NUDYESS. To model CORTADO MIDI IN TAN, który kosztuje 349 zł.

Trenerka zestawiła, sięgającą połowy łydki, sukienkę z ciężkimi, czarnymi botkami marki Louis Vuitton oraz niewielką, czarna torebką. Ta prosta stylizacja spotkała się z ogromnym aplauzem fanek. Pod zdjęciami trenerki pojawiła się lawina komentarzy z komplementami.

Spodobała ci się sukienka Anny Lewandowskiej? To świetnie! Ten model będzie dobrze leżał na kobietach w różnych rozmiarach. Ale uwaga, pod opiętym fasonem trudno będzie ukryć ewentualne mankamenty sylwetki. Decydując się na podobny look, warto postawić na dobrej jakości bieliznę modelującą, która sprawi, że ewentualne fałdki znikną, a figura będzie wyglądała fenomenalnie!

