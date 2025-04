Karate stało się jej pasją, gdy była w podstawówce. W wieku 13 lat, zachęcona przez nauczyciela, postanowiła trenować i osiągać szczyty. Jej doświadczenia to materiał na książkę, ale nie tylko o pasji do gotowania i ćwiczeń. Anna Lewandowska, kiedyś Stachurska, to nie tylko żona światowej klasy piłkarza, lecz także kobieta o wielu talentach.

Reklama

7 września skończyła 28 lat, a na jej profilach w społecznościach pojawiła się masa życzeń, ciepłych słów, życzliwych komentarzy. Sportsmenka wrzuciła zdjęcie z pięknymi kwiatami od męża i podziękowaniami.

Dziękuję wszystkim z tyle pięknych życzeń! W takim razie ten rok szykuje się wyjątkowy! Dziękuję mojemu kochanemu mężowi @_rl9 za dzień pełen niespodzianek.

Anna Lewandowska to kobieta sukcesu w sportowych butach. Dziś jest uznaną trenerką. nie konkuruje o 1. miejsce na podium z Ewą Chodakowską, bo wie, że jej wizytówką są jej własne osiągnięcia. Na swoim koncie ma kilkanaście trofeów Mistrzostw Europy i Świata.

W swojej karierze wywalczyła 3 medale mistrzostw świata seniorów, 6 medali mistrzostw Europy w różnych kategoriach wiekowych (w tym dwukrotnie mistrzostwo Europy seniorów), a także 29 medali mistrzostw Polski (w tym dwa razy mistrzostwo Polski seniorów i cztery razy młodzieżowe mistrzostwo Polski). W 2013 roku obroniła tytuł magistra na warszawskim AWF-ie i założyła blog Healthy Plan by Ann. I wyszła za mąż za swojego wieloletniego chłopaka i narzeczonego, Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski pochwalił się, jak spędził urodziny

Para poznała się w 2007 roku podczas jednego z obozów sportowo-integracyjnych. Robert sądził, że dziewczyna, do której zagaduje trenuje tenis lub ćwiczy balet. Był zdumiony, że Anna trenuje karate.

Kariera Anny Lewandowskiej

Jak na 28-latkę, trenerka może pochwalić się osiągnięciami w wielu dziedzinach. W mediach społecznościowych jest uznawana za autorytet i specjalistkę w dziedzinie bezpiecznego uprawiania sportu i zdrowego żywienia. Stała się popularna, choć sława ma swoje ciemne strony. Za sukcesem bloga, sklepu (tak, ma swoją linię akcesoriów sportowych i kuchennych), stoi ciężka praca i odporność. Na hejterów, osoby "życzliwe inaczej", fałszywych przyjaciół. Jest marką samą w sobie, a przed nią tylko kolejne szczyty do zdobycia.

Czy Lewandowska otwiera klub fitness?

Ikona Anna Lewandowska

Dla wielu kobiet jest wzorem do naśladowania. Jej książki i płyty z treningami sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Oprócz bloga Anna Lewandowska jakiś czas temu wydała kolejną książkę. Pierwsza "Żyj zdrowo i aktywnie" przyniosła jej duży rozgłos, a "Zdrowe gotowanie by Ann" - sukces.

Kontrowersyjny wpis Anny Lewandowskiej na blogu

Lewandowska opisuje i przedstawia w nich zdrowe, łatwe i przede wszystkim proste do przygotowania posiłki na każdy dzień. Żeby ułatwić zadanie wielu paniom, wypuściła linię zdrowych przekąsek, które można kupić w jej sklepie internetowym.

Teraz została mianowana prezesem Olimpiad Specjalnych Polska. To duże wyróżnienie i odpowiedzialność. A jak na 28-latkę, sukces przez duże "S"!

Reklama

Lewandowska odpowiada na hejty: "Jestem zwykłą śmiertelniczką!"