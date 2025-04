Jak czytamy na stronie Olimpiady Specjalne Polska, Anna Lewandowska objęła kierownicze stanowisko i została prezesem stowarzyszenia.

Do oficjalnego ogłoszenia tej wiadomości doszło podczas wyjątkowej konferencji.

Związałam swoją przyszłość z Olimpiadami Specjalnymi Polska, aby wspierać działania sportowe, kampanie prozdrowotne dla zawodników i ich rodzin oraz akcje społeczne, które uświadamiać wszystkim, czym jest ruch Olimpiad Specjalnych. Dzięki swojej aktywności chcę pokazywać Polkom i Polakom, jak wspaniałymi zawodnikami są sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną, jak sport otwiera ich na świat, dodaje odwagi i pewności siebie. Szczególnie kibicujmy zawodnikom Olimpiad Specjalnych, bo oni pokazują piękno rywalizacji w najczystszej postaci.

Olimpiady Specjalne to jeden z trzech ruchów olimpijskich na świecie, które są dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Olimpiady Specjalne zrzeszają blisko 5 milionów sportowców reprezentujących 32 dyscypliny sportowe z ponad 170 krajów. Olimpiady Specjalne są oficjalnie uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Czemu to Agnieszka Lewandowska, kobieta, sportsmenka, została wybrana na to stanowisko? Niektórzy zastanawiają się czy podoła wyzwaniu, ale naszym zdaniem jej zaangażowanie, pasja i znajomości mogą bardzo wyjść na plus organizacji.

Jednym z moich celów jako prezesa Olimpiad Specjalnych Polska jest wsparcie Biura Narodowego w pozyskaniu środków dla Olimpiad Specjalnych. Bez nich nie mielibyśmy możliwości organizacji wielu zawodów. Ale ważne jest przy tym to, że nie szukamy darczyńców, którzy nas po prostu wesprą, szukamy partnerów, którzy wiele zyskają na współpracy z nami.

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym ruch Olimpiad Specjalnych rozpoczął działalność. Trwa już od początku lat 80. Warto się tym chwalić!