Polska aktorka, znana głównie z roli w "Na Wspólnej" wyszła za mąż! Ślub Anny Kerth odbył się w Warszawie w ubiegły sierpniowy weekend. Jak prezentowała się para młoda? Oceńcie same!

Reklama

Anna Kerth należy do grona aktorek, które są bardziej doceniane poza granicami kraju. Aktorka przez 6 lat mieszkała w Edynburgu i tam zadebiutowała w filmie pełnometrażowym "Running in Traffic", gdzie zagrała główną rolę żeńską, za którą była nominowana do szkockiej nagrody BAFTA jako pierwsza Polka! Polska publiczność poznała ją głownie dzięki roli Małgosi w serialu "Na Wspólnej".

Ślub Anny Kerth i Michała Gosiewskiego

Para poznała się kila lat temu na planie serialu "Na Wspólnej". Wybranek aktorki jest dźwiękowcem. Narzeczeni wzięli ślub w Warszawie w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, a weselne przyjęcie miało miesce w klubie Endorfina. Suknia Anny Kerth została uszyta przez ulubioną projektantkę gwiazd, Violę Piekut. Co sądzicie o tek kreacji? Kropką nad i były buty w odcieniu nude oraz dodatki: bukiet z eustomy i delikatna, subtelna biżuteria ronbiona na zamówienie.

Zobaczcie zdjęcia z ceremonii!

Reklama

Więcej:

Doda wybrała suknię ślubną na wizji? Szulim chce zrobić wywiad z Obamą? Pierścionek zaręczynowy Dody ma kształt... Jaki? Popielewicz pierwszy raz z obrączką na palcu!