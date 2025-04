Agnieszka Hyży (już nie Agnieszka Popielewicz) poprowadziła koncert gwiazd rocka lat 80. i 90. w Łodzi. To jej pierwsza konferansjerka po urlopie - pierwszy raz od ślubu z Hyżym!

Agnieszka Hyży postawiła na wyrazisty makijaż oczu oraz iście młodzieżowy styl, jak to na rockowy charakter imprezy przystało. Dziennikarka lubi asymetryczne spódnice, a ekoskóra dodała jej pazura. Dżinsowa kurtka odjęła jej lat, a makijaż podkreślił duże oczy oraz pełne usta. To, co nas zainteresowało, to... obrączka na serdecznym placu.

Agnieszka Popielewicz pierwszy raz po ślubie

Na koncercie rockowym w Łodzi nie zabrakło wrażeń. Czemu to Popielewicz została wybrana do roli prezenterki? Zapewne powodem jest właśnie fakt, że dziennikarka wyszła za mąż za Grzegorza Hyżego, który jakby nie patrzeć, przedstawia się jako rockowy muzyk. Jak wygląda obrączka ślubna Agnieszki Hyży? Jest prosta i subtelna, bez zdobień czy szlachetnych kamieni.

Zobaczcie na powiększeniu w naszej galerii!

