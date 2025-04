Stało się! Plotki plotkami, a prawda prawdą: Emil Haidar oświadczył się Dodzie już jakiś czas temu (ukrywali to!), a artystka teraz pokazała pierścionek, którym ją obdarował narzeczony. Podoba wam się?

Kto zna Dodę ten wie, że to nietuzinkowa artystka, która ceni sobie wyrazisty styl. Nie do końca jednak móżna powiedzieć, że to idzie w parze z byciem oryginalnym (choć naszym zdaniem, Rabczewska jest jak najbardziej wyróżniającą się wokalistką na tle innych polkich celebrytek). Dowodów na to, że Doda nie do końca bywa prowodyrem niektórych przedsięwzięć, strojów czy pomysłów na show, było dość sporo.

Doda jak Marylin Monroe

Teraz mamy kolejny: pierścionek zaręczynowy Dody do złudzenia przypomina błyskotkę, którą nosi na palcu... Lady Gaga! Porównajcie zdjęcia:

Kochani,oficjalnie potwierdzam ze jestem zaręczona .Powiedzialam "tak" juz jakiś czas temu czym udowodniłam ze mozna pewne rzeczy utrzymać w Tajemnicy jak sie chce ;)))))) ale ja juz nie chce :))) trzymajcie za nas kciuki;) Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen) 29 Lip, 2015 o 12:14 PDT

Dobranoc Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen) 29 Lip, 2015 o 12:16 PDT

A oto pierścionek, który na palec Lady Gagi nałożył Taylor Kinney w walentynki. Nie sądzicie, że są bardzo do siebie podobne?

Screen instagram

Doda i Haidar: kiedy ślub?

Doda podpisała jedno ze zdjęć z pierścionkiem zaręczynowym, że oświadczyny miały miejsce już jakiś czas temu i nie jest to świeża sprawa.



Rabczewska zatem przygotowuje się do ślubu! Ciekawe, czy również zachowa go w tajemnicy "na jakiś czas"!

