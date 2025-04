Kilkoro uczestników par znalazło miłość w programie „Rolnik szuka żony”, jednak nie da się ukryć, że uczucia nie da się zapisać w kalendarzu czy scenariuszu i zaplanować na kilkanaście odcinków. Czasem też pozory mylą i po kilku miesiącach pary, które na pierwszy rzut oka wydawały się doskonale dobrane stwierdzają, że wolą się rozstać. Taka jest naturalna kolej rzeczy, jednak w przypadku uczestników reality show rozstania wzbudzają ogromne emocje.

Reklama

Po tym, jak Ania i Jakub, którzy poznali się w 6. edycji programu poinformowali fanów o swoim rozstaniu, ci podzielili się na dwa obozy: jedni stanęli po stronie Anny, drudzy - po stronie Jakuba. Niestety z powodu tej decyzji na uczestniczkę wylała się duża fala krytyki.

Dlaczego Ania i Jakub z „Rolnik szuka żony” się rozstali?

Od początku programu Jakub zaznaczał, że dzieci z poprzednich związków nie są dla niego żadną przeszkodą w budowaniu kolejnej relacji. Spośród autorek listów wybrał dwie, które zaprosił do swojego domu, jednak gdy poczuł coś do Ani, od razu powiedział o tym Ewie i podziękował jej za spędzony czas.

Ania i Jakub wiązali ze sobą duże nadzieje. Widzieli w sobie cechy, których wymagaliby u potencjalnego partnera. Mimo wszystko jakiś czas po programie okazało się, że uczucie między uczestnikami nie przetrwało próby czasu, a oni sami się rozstali. Internauci zaczęli zarzucać Ani, że wykorzystała rolnika i cały program, by zyskać medialny rozgłos.

Uczestniczka odniosła się do tej sytuacji na swoim Instagramie i odpowiedziała fanom na nurtujące ich pytania. Przyznaje, że uczucie łączące ją z Jakubem było prawdziwe. Nadal miło wspomina wspólne chwile, jednak gdy nagranie się zakończyły, na jaw wyszły cechy charakteru, na które nie było miejsca w programie - i to właśnie one zaważyły na decyzji o rozstaniu.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Ilona i Adrian poznali się w 6. edycji „Rolnik szuka żony”. Czy ich miłość przetrwała?

Jak mieszkają Małgosia i Paweł z „Rolnik szuka żony”? Łazienka jest w stylu glamour, a pokoje dzieci to małe królestwa

Dawid z „Rolnik szuka żony” znowu gra na dwa fronty? Fala krytyki spłynęła na uczestnika programu