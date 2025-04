Programy takie jak „Rolnik szuka żony” mają za zadanie ułatwić uczestnikom znalezienie drugiej połówki. Czasem się to udaje już na samym początku, czasem w finałowym odcinku zgłaszający się rolnicy już wiedzą, że wśród kandydatek nie ma tej jedynej. Zdarza się też tak, że chociaż sezon kończą zakochani, miłość pomiędzy uczestnikami programu nie przetrwała próby czasu.

Reklama

Adriana i Ilonę widzowie poznali w 6. edycji programu. Rolnik od początku zachowywał spory dystans do kobiet, które zaprosił do domu. W finałowym odcinku sam przyznał, że jego i Ilony początki były bardzo trudne. Czy mimo to udało się im zbudować szczęśliwy związek?

Czy miłość Ilony i Adriana przetrwała?

Losy niektórych uczestników pokazują, że mimo wszystko znalezienie miłości w reality show jest możliwe. Zarówno Ania i Grzegorz Bardowscy, jak i Małgosia i Baweł Borysewiczowie są już po ślubie, obie pary doczekały się też dzieci. Wiele wskazuje na to, że niedługo i Ilona z Adrianem będą mogli pochwalić się tym samym.

Z początku Ilona obawiała się, że Adrian zupełnie nie jest nią zainteresowany - rozważała nawet opuszczenie gospodarstwa, ponieważ w jego oczach nie widziała cienia szans na to, by zwrócił na nią uwagę. Na szczęście w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Gdy Adrian wybrał Ilonę, jego zachowanie, wcześniej chłodne i nieco oschłe, zupełnie się zmieniło. Stał się otwarty na budowanie nowej relacji, spokojny i zdecydowany.

Para jest ze sobą do dzisiaj. Ilona prowadzi niedużą stajnię ze szkółką jeździecką, a swoją miłością do koni zaraziła też ukochanego - a może można już powiedzieć - przyszłego męża?

Jeszcze w tym roku Ilona pochwaliła się na swoim Instagramie przygotowaniami do „ważnego dnia” i wstawiła zdjęcie w mocnym, wieczorowym makijażu. Internauci od razu zaczęli dopytywać, czy para planuje ślub.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Jak mieszkają Małgosia i Paweł z „Rolnik szuka żony”? Łazienka jest w stylu glamour, a pokoje dzieci to małe królestwa

Magda z „Rolnik szuka żony” dostała najwięcej listów w historii programu. Mimo to nie udało się jej znaleźć miłości...

Ania i Jakub z „Rolnik szuka żony” rozstali się. Jak zareagował na to jej syn? „Był mądrzejszy niż ja”