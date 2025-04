Co za zaskoczenie! 25-letnia Aleksandra Szwed wyszła za mąż za ojca swojego dziecka, Krzysztofa Białkowskiego. Sama aktorka nie potwierdziła tych informacji, ale naszym zdaniem obrączka na palcu mówi wszystko!

Nie tak dawno podobną wiadomość podaliśmy jako pierwsi, kiedy to Małgorzata Rozenek pochwaliła się diamentową obrączką na palcu na jednej z imprez. Intuicja okazała się nieomylna! Tym razem to Ola Szwed zaprezentowała się już jako nie tylko piękna mama 9-miesięcznego Borysa, lecz także szczęśliwa żona. Skąd to wiemy? Zobaczcie fotkę!

Aleksandra Szwed wyszła za mąż

Śliczna aktorka Teatru Capitol pojawiła się na pokazie bizuu i zachwyciła rewelacyjną figurą i stylizacją. Nie tak dawno pisałyśmy o tym, że już kilka miesięcy po porodzie wyglądała, jakby nigdy nie była w ciąży. Jak udaje się jej utrzymać tak fantastyczną sylwetkę? Oczywiście pomaga jej w tym Krzysztof Białkowski, który jest koszykarzem i na sporcie zna się jak mało kto. Fanom aktorki przypominamy, że Szwed wróciła do pracy na deskach teatru. Tak wygląda jej mąż!



