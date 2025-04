Wczoraj wieczorem w warszawskim ATM Studio odbył się pokaz najnowszej kolekcji Bizuu – Blanki Jordan i Zuzanny Wachowiak, na sezon wiosna-lato 2016. Jak można było się spodziewać, na imprezie pojawiło się bardzo dużo gwiazd i celebrytów. Które waszym zdaniem wyglądały najlepiej?

Gwiazdy na pokazie Bizuu

Najbardziej podobała się nam stylizacji Pauliny Sykut, która w krótkiej sukience w paski wyglądała obłędnie. Seksowna gwiazda dobrała do niej czarne kozaki do połowy uda i małą torebkę projektu Sabriny Pilewicz. Równie dobrze wyglądała Izabela Zwierzyńska, która postawiła na klasyczną i ponadczasową czerń. Do tego prosta fryzura i podkreślone na różowo usta - my jesteśmy na tak!



Zaś bardzo podobnie wyglądała Marcelina Zawadzka i Julia Kamińska . Gwiazdy zdecydowały się na seksowne koronki. Ta pierwsza postawiła na spódnicę maxi i gruby sweter oversize. Julia miała na sobie efektowna sukienkę z krótkimi rękawami. Jesteście ciekawe, jak wyglądały pozostałe gwiazdy? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

#bizuu #anniversary #fashion #show #coming Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika izabelazwierzynska (@izabelazwierzynska) 27 Paź, 2015 o 1:16 PDT

