Klika dni temu na oficjalnym profilu na Facebooku, 25-letnia mama podziękowała bliskim i fanom za ogromne wsparcie. Wyznała, że jest bardzo szczęśliwa!

Właśnie mija tydzień od kiedy po 9 miesiącach radosnego oczekiwania nadeszła ta wymarzona chwila - w moim życiu pojawił się wyjątkowy Mały Człowiek – mój promyczek, słoneczko. Mężczyzna mojego życia, który, jak na gentlemana przystało, zjawił się terminowo i to z punktualnością godną szwajcarskiego zegarka. Z radością informuję że obydwoje z Borysem czujemy się wspaniale.

ONS.pl

Aktorka długo nie potwierdzała informacji o ciąży i nie dzieliła radosnego oczekiwania na żadnym społecznościowym profilu.

Chciała przeżywać te chwile z najbliższymi, i za uszanowanie prywatności również szczerze podziękowała fanom.

W publicznej wiadomości do swoich kolegow z Teatru Capitol zapowiedziała, że niebawem wróci do pracy.

Kochani moi odpocznijcie ode mnie póki możecie bo zaraz do Was wracam! (i to z podwójną mocą!).