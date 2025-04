Program „Dance Dance Dance”, w TVP2 święci triumfy. Format, w którym celebryci z osobami towarzyszącymi tańczą do największych hitów i prezentują skomplikowane choreografie, oglądają tysiące osób. Uczestników ocenia jury, w skład którego wchodzą Ida Nowakowska, Joanna Jędrzejczyk i Agustin Egurrola.

Ten ostatni wcześniej był związany ze stacją TVN, gdzie sędziował w popularnym „You Can Dance”. Występował tam u boku m.in. Kingi Rusin, która nie omieszkała skrytykować przejścia kolegi z pracy do telewizji publicznej.

Pozdrawiam Was, gwiazdy TVP, i lustra w Waszych domach też pozdrawiam, o ile jeszcze tam wiszą! Ps. Agustin, gratuluję laudacji we wczorajszych Wiadomościach. Żeby tylko prezes nie był zazdrosny...

Agustin Egurrola odniósł się do słów koleżanki i postanowił wybronić się z zarzutów. Nie omieszkał dobitnie wyjaśnić, co sądzi o krytyce Rusin na swój temat.

Taniec jest moją pasją, którą kieruję się całe życie i idę za tą pasją, Dance, dance, dance to właśnie kolejny przystanek na mojej tanecznej drodze i to są moje priorytety w życiu. Każdy ma prawo do swojego zdania. Ja idę zgodnie ze swoim sumieniem i jestem tam, gdzie jest taniec, gdzie moi tancerze moją występować, gdzie mogę się realizować

- powiedział Egurrola