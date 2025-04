Agnieszka Woźniak-Starak po tragicznej śmierci męża odsunęła się od show-biznesu i na kilka miesięcy zrezygnowała z pracy zawodowej. Dziennikarka spędzała czas z rodziną i przyjaciółmi, odzyskując wewnętrzny spokój i stając na nogi. Ostatnio wróciła do pracy w radiu, gdzie tworzy własną audycję, a teraz wygląda na to, że jest też gotowa do wielkiego powrotu do telewizji. W kuluarach mówi się, że zastąpi jedną z prowadzących w popularnym programie śniadaniowym.

Agnieszka Woźniak-Starak zastąpi prowadzącą w „Dzień Dobry TVN”?

Kilka tygodni temu biuro prasowe TVN-u poinformowało, że z „Dzień Dobry TVN” żegna się Piotr Kraśko, który został nowym prowadzącym „Faktów” oraz „Faktów po faktach”. Na Instagramie partnera z programu pożegnała Kinga Rusin, której słowa zasugerowały, że być może ona także wkrótce odejdzie ze śniadaniówki. Mimo domysłów fanów, ani TVN, ani Kinga Rusin nie odnieśli się do sprawy.

Od kilku dni w mediach huczy jednak od wieści, że do pracy na antenie ma powrócić Agnieszka Woźniak-Starak, która przed rodzinną tragedią była prowadzącą programów „Ameryka Express” i wielu branżowych imprez, m.in. Wielkiego Meczu TVN, który odbywa się jesienią. Teraz mówi się o tym, że powrót dziennikarki ma mieć miejsce właśnie w „Dzień Dobry TVN”, gdzie Woźniak-Starak zastąpi Kingę Rusin w roli prowadzącej.

O stanowisko w sprawie portal „Plejada” zapytał szefową działu PR TVN, Joannę Górską. Otrzymali jednak odpowiedź, że szczegóły dotyczące nowej ramówki poznamy za kilka tygodni.

O nowych programach i naszej ramówce będziemy informować przed startem sezonu. Planujemy także prezentację programową, na którą już dziś serdecznie zapraszam - powiedziała Górska

Zarówno Kinga Rusin, jak i Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z portalem nie zaprzeczają ani nie potwierdzają doniesień o zmianach w obsadzie programu. Najwyraźniej pozostaje nam więc czekać na jesienną ramówkę, która rozwieje wszelkie wątpliwości.

