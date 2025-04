Agnieszka Kaczorowska jest w ciąży - taka informacja obiegła media tydzień temu. Tancerka poinformowała o nadchodzącym powiększeniu rodziny za pośrednictwem Instagrama. Przyszła mama była gościem porannego programu „Pytanie na śniadanie”, gdzie zdradziła, kiedy dziecko przyjdzie na świat.

Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela pojawili się w sobotnim wydaniu porannego show Telewizji Polskiej. Małżonkowie opowiedzieli m.in. o minionym roku oraz planach na przyszłość. We wrześniu 2018 roku para pobrała się w czasie kameralnej uroczystości w romantycznej Toskanii.

Na początku 2019 roku ogłosili, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka. W „Pytaniu na śniadanie” wyznali, że marzyli, by ich rodzina szybko się powiększyła. Agnieszka Kaczorowska nie chciała zdradzić, w którym jest miesiącu ciąży. Powiedziała jedynie, że termin porodu zaplanowany jest na lato. Oznacza to, że maleństwo urodzi się między czerwcem a wrześniem. Płeć dziecka nie jest jeszcze znana.

Przyszli rodzice opowiedzieli również o momencie, kiedy dowiedzieli się o ciąży.

- Jak dostaliśmy potwierdzenie od pani doktor to jakieś wzruszenie było

Tancerka w czasie ciąży zamierza pozostać aktywna zawodowo. Nie tylko będzie nadal czynnie prowadzić swoją szkołę tańca, lecz zaplanowała również nowe projekty. Na jej kanale na YouTube będą pojawiać się filmiki na temat ciąży i macierzyństwa.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela powiadomili o ciąży sylwestrową noc.

- W 2019 dołączy do nas małe Pelątko i spełni nasze skryte marzenie. Na pewno przyniesie ze sobą też dużo wyzwań...Jesteśmy na nie gotowi i choć momentami trochę przerażeni, to przede wszystkim bardzo szczęśliwi. Dziękujemy za wszystkie życzenia, które od Was otrzymujemy, ale teraz najważniejsze, aby Pelątko było zdrowe...tego nam Kochani życzcie!

- napisała tancerka na Instagramie.