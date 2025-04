1 z 5

Gdyby ktoś 2 lata temu - w trudnym dla mnie roku - powiedział, że już niedługo będę szczęśliwą żoną, że mój ślub będzie jak z bajki, a w podróż poślubną polecę z ukochanym na rajskie Seszele, to... kazałabym mu się puknąć w głowę.

I tak, podążając za słowami Disneya, jeśli jesteście w stanie stworzyć w głowie jakieś piękne marzenie, to naprawdę ma to szansę się urzeczywistnić! Ono zawsze było gdzieś u mnie głęboko w sercu...nawet w najgorszych chwilach

- napisała Agnieszka Kaczorowska.