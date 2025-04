Agnieszka Kaczorowska chętnie dzieli się z fanami na Instagramie swoim życiem prywatnym. Często pokazuje zdjęcia ze świeżo upieczonym mężem Maciejem Pelą. To łatwy cel dla hejterów. Aktorka w jednym z wywiadów zdradziła ostatnio, z czym musi się codziennie mierzyć w internecie, i jak radzi sobie z atakami i obelgami pod swoim adresem.

Agnieszka Kaczorowska usuwa komentarze?

Aktorka i tancerka dba o swój wizerunek w internecie. Przyznaje, że nieprzychylne artykuły na jej temat ją irytują. „Czytam większość artykułów na swój temat, aby kontrolować sytuację mojej marki i czasami opadają mi ręce (…). Gdybym brała do siebie internetowe plotki, to musiałabym cierpieć średnio co trzy dni” – powiedziała w rozmowie z portalem „Wirtualna Polska”.

A jak Agnieszka Kaczorowska radzi sobie z hejterami?

Przyznaję otwarcie, że kasuję wszystkie negatywne komentarze na moich profilach – powiedziała.

„Gdyby była w nich konstruktywna krytyka, to bym je zostawiła, ale jeszcze nie widziałam komentarza na moim profilu, który byłby merytoryczną uwagą. Jeśli pojawia się krytyka, to jest to czysty hejt. A hejt budzi hejt i ludzie wylewają wtedy na siebie wszystkie frustracje i ciągnie się to w nieskończoność. Na moim Instagramie na pewno nie będzie na to miejsca” – powiedziała na łamach WP.

Gwiazda przy okazji zdradziła też, czego nigdy nie zaakceptuje u mężczyzny. „Jeśli wydarzy się coś niedopuszczalnego, to kontynuowanie związku według mnie nie ma przyszłości, pomimo że miłość wciąż płonie w sercu. Granicą jest utrata zaufania” – wyznała w WP. „Maciek o tym wie i akceptuje. Ma na ten temat takie samo zdanie”.

