Agnieszka Kaczorowska przyjęła oświadczyny swojego partnera Macieja Peli. Tancerka i aktorka, znana m.in. z programu "Taniec z gwiazdami" oraz serialu "Klan", poinformowała swoich fanów o zaręczynach na Instagramie. Gwiazda pokazała piękny pierścionek zaręczynowy. Czy wiadomo już, kiedy para stanie na ślubnym kobiercu?

Agnieszka Kaczorowska niechętnie opowiada mediom o swoim życiu prywatnym. Nic dziwnego, że informacja o jej zaręczynach mocno zaskoczyła fanów. Tym razem jednak sprawa jest poważna, więc gwiazda zapragnęła podzielić się swoim szczęściem z całym światem. Choć Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela spotykają się zaledwie od kilku miesięcy, to już wiadomo, że to prawdziwa miłość. Zakochani w miniony weekend pojawili się wspólnie na gali „Polish Businesswomen Awards”, gdzie oficjalnie występowali już jako narzeczeństwo. Tancerka zamieściła na Instagramie wpis, w którym poinformowała o zaręczynach.

Zdobył i rozkochał. Postawił mój świat do góry nogami i dał poczucie bezpieczeństwa. Każdy chwila w jego towarzystwie to szczęście. A wszystkie wspólne plany to nasze osobiste skarby...

- czytamy na profilu gwiazdy.