Jak wyglądała suknia ślubna Dody? - to pytanie zadawali sobie wielbiciele artystki od momentu, kiedy świat obiegła informacja, że jedna z najbardziej znanych polskich gwiazd wyszła za mąż. Doda wzięła sekretny ślub ze swoim partnerem Emilem Stępniem 14 kwietnia 2018 roku w Hiszpanii.

Ceremonia odbyła się w całkowitej tajemnicy. Ponoć do ostatniej chwili nie wiedzieli nawet zaproszeni goście! Doda poinformowała fanów o zmianie stanu cywilnego za pośrednictwem Instagrama. Od tego czasu powoli dawkuje kolejne szczegóły tego wielkiego dnia. W ostatnim wpisie wyjaśniła, dlaczego ukrywała swój związek z Emilem Stępniem przed mediami oraz wyznała, że... para wzięła ślub cywilny w Ciechanowie już kilka tygodni temu!