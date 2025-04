Ilona Łepkowska coraz częściej zabiera głos w aktualnych sprawach mających miejsce w naszym kraju. Niedawno wywołała kontrowersje, krytykując fryzurę Małgorzaty Trzaskowskiej, a teraz postanowiła podzielić się z Polakami opinią na temat znanej i lubianej Małgorzaty Rozenek. Prezenterce oberwało się za sposób wychowywania malutkiego Henia.

W wywiadzie dla „Jastrząb Post” scenarzystka nie przebierała w słowach i odniosła się do reklamowania przez Rozenek produktów dla dzieci z udziałem jej synka Henia.

Łepkowska w dalszej części wywiadu zdradziła także, że dużo bardziej podoba im się „dyskretne rodzicielstwo” Lewandowskich, którzy nie pokazują w mediach społecznościowych twarzy swoich córek Klary i Laury.

Zdecydowanie bardziej podoba mi się to, co robią państwo Lewandowscy. Jeśli pokazują się z dzieckiem, to jest ono odwrócone tyłem, przytulone do nich w takiej pozycji, że nie widać jego twarzy. Myślę, że to jest bezpieczniejsze jeżeli chodzi o internet. Przyznam szczerze, że trudno mi przychodzi zaakceptowanie tego, co robi pani Małgorzata jeśli chodzi o to dziecko. Jak czytam komentarze, że to jest złote dziecko polskiego biznesu i ile ona na nim zarobi, to zastanawiam się, czy to jest rozsądne.

- dodała Łepkowska