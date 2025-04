Palety drewniane to stosunkowo tani materiał. Są ostatnio bardzo modne. Najczęściej można je spotkać jako element konstrukcyjny stolików kawowych, łóżek i mebli ogrodowych. Te ostatnie, które cały sezon spędzają pod gołym niebem warto odpowiednio zabezpieczyć.

Jak zabezpieczyć palety?

1. Najpierw powierzchnię palety trzeba dokładnie wyszlifować, aż do uzyskania gładkiej powierzchni, bez drzazg i innych wystających fragmentów. Można to zrobić szlifierką lub ręcznie, papierem ściernym.

2. Następnie nakładamy warstwę ochronną. Pozwoli ona zachować na dłużej atrakcyjny wygląd drewna, zmniejszyć podatność na uszkodzenia i zabezpieczyć je przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych – promieniowaniem słonecznym lub deszczem. Najlepiej sprawdzi się bejca lub lakierobejca, które ​podkreślą usłojenie​. Do malowania możemy użyć pędzla​​ lub​​niewielkiego ​​wałka.

