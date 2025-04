Agata Rubik na swoim koncie na Instagramie chętnie dzieli się szczegółami swojego prywatnego życia i opowiada fanom o swojej codzienności. Tym razem gwiazda zdobyła się na bardzo osobiste wyznanie, które dotyczy jej czasów nastoletnich.

Okazuje się, że Rubik nie zawsze mogła pochwalić się nieskazitelną cerą i promiennym wyglądem. Kobieta opublikowała zdjęcie z czasów dojrzewania, na którym widać wyraźnie, że zmagała się z trądzikiem.

Gwiazda zdradziła, że krostki były jednym z jej największych kompleksów i nie znosiła swojego wyglądu. Mimo wizyt u dermatologów i kosmetyczek, nic nie pomagało jej na problemy z cerą. Trądzik wyleczyła dopiero... zmiana diety, a konkretnie wykluczenie z niej nabiału.

Nie są to ładne zdjęcia... to był okres, kiedy nie lubiłam, jak mi je robiono. Moja cera była fatalna, próbowałam wszystkiego. Wydawałam kupę kasy na najlepszych dermatologów, na antybiotyki i przedziwne kremy. To był także okres, kiedy na śniadanie, obiad i kolację jadłam kilogramy nabiału

Rubik przyznała, że nie spodziewała się, jak ogromny wpływ na cerę może mieć styl odżywiania się i konkretne produkty, które znajdują się na naszym talerzu. Dopiero po kilku eksperymentach udało jej się ustalić, że to białko krowie jest przyczyną jej zaognionego trądziku.

Nikt mi nie zasugerował, że problem może leżeć w diecie, że wyjątkowo źle reaguję na białko krowie. I tak zupełnie przez przypadek usłyszałam wtedy zdanie, że jesteśmy tym, co jemy. Zrobiłam próbny tydzień diety bez grama nabiału, pryszcze zniknęły od razu. Dziś bardzo często słyszę, że mam ładną cerę i jestem z tego bardzo dumna. Wiem, że każdy przypadek jest inny, ale jeżeli macie problemy skórne i nie zastanawialiście się nigdy nad swoją dietą, to może warto to zmienić

Fani są zachwyceni szczerością i otwartością Agaty Rubik. Pod postem posypały się pozytywne komentarze dotyczące jej podejścia do kwestii problemów z cerą.

Niestety, jak to w mediach społecznościowych bywa, nie mogło zabraknąć głosów krytyki i hejterów, którzy uznali, że gwiazda mogła sobie darować pokazywania tak dosadnych zdjęć trądziku.

- Co za ohyda - Wielkie mi co, trądzik. Po co to pokazywać? - Nie ma ludzi brzydkich, są tylko biedni jak to mówią

- komentowali hejterzy