Agata Młynarska od lat uważana jest za gwiazdę, która ma wyjątkowo dobry kontakt ze swoimi rozmówcami. To właśnie w rozmowie z dziennikarką wiele osób po raz pierwszy szczerze mówi o swoim życiu, problemach, lękach i radościach.

Trudne tematy w życiu zawodowym doświadczają także ją samą. W 2017 roku pożegnała ojca Wojciecha Młynarskiego.

Jej wielką siłą jest rodzina. Ogromne szczęście daje jej możliwość bycia z bliskimi. Lubi, gdy przy stole może spotkać się nie tylko ze swoimi dziećmi, lecz także byłymi czy obecnymi teściami.

Agata Młynarska bardzo ciepło wypowiada się na temat swojego byłego teścia, prof. Jana Kieniewicza, którego nazywa swoim drugim tatą.

Dziennikarka wyznała, że bardzo brakuje jej ojca, zwłaszcza w kontekście tego, jak wiele dzieje się teraz w kraju:

Każdego dnia taty mi bardzo brakuje, zwłaszcza że w Polsce dzieje się tak dużo i dzieją się rzeczy tak przykre, delikatnie mówiąc, że brak taty, jako osoby z którą można byłoby o tym porozmawiać, przegadać, ustalić, co z tym wszystkim robimy, jak o tym myślimy, jak do tego wszystkiego co się dzieje podchodzimy, co jest ważne, co jest mniej ważne.

- wyznała Agata Młynarska.