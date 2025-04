Nagłówki gazet i serwisy internetowe zdominowały 2 tematy: pandemia i protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To właśnie niezgoda na to, by prawo decydowało za kobiety, sprawia że coraz więcej ludzi wychodzi na ulice polskich miast. Żądają wycofania się z ogłoszonego wyroku (nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw).

Iwona Pavlović rozumie protestujące kobiety

Niedawno pisaliśmy o tym, że Małgorzata Rozenek w mocnych słowach skomentowała wyrok TK. Na zaostrzenie prawa aborcyjnego nie zgadzają się także Izabela Janachowska i Joanna Koroniewska. Obie są zdania, że kobiet nie można zmuszać do tego, by rodziły ciężko chore dzieci, które nie mają realnych szans na życie i zdrowie. Ponieważ obie utraciły ciąże wiedzą, że trudne doświadczenia są udziałem wielu innych kobiet.

Mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim, a jednocześnie jurorka w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, zapytana o osobisty stosunek do protestów, poparła zdanie wielu kobiet.

Iwona Pavlović, która raczej nie wypowiada się na tematy dotyczące polityki, powiedziała, że w pełni rozumie protestujące w polskich miastach kobiety:

Akurat w tej sytuacji, w tych decyzjach, absolutnie jestem razem z tymi, którzy dzisiaj nie są tutaj z nami na tańcu, tylko którzy są na ulicach. - powiedziała Iwona Pavlović.

Dodała również, że nie podoba jej się to, co się ostatnio dzieje.

Protesty po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego

22 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek 119 posłanek i posłów o zbadanie zgodności z konstytucją tzw. ustawy antyaborcyjnej. Do tej pory w Polsce aborcja była dopuszczalna w trzech przypadkach:

gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety,

gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub ryzyko nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu,

lub ryzyko nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałtu).

TK stwierdził, że przesłanka embriopatologiczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. W wielu miastach doszło do protestów przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Także zagraniczne media donoszą o „wyroku na kobiety”, który zmusza je do potwornego cierpienia zw. z rodzeniem martwych, ciężko chorych dzieci, które przyjdą na świat tylko po to, by wkrótce umrzeć w męczarniach.

