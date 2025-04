Nigdy nie jest za późno, by znaleźć prawdziwą miłość. Urszula Dudziak i Bogdan Tłumiński mają razem 142 lata, ale uczucie połączyło ich zaledwie 7 lat temu. Jak się poznali? Jaki jest sekret ich udanego związku?

Gwiazda jazzu ma za sobą już dwa nieudane małżeństwa, a tego jedynego odnalazła w wieku 70 lat. Teraz pomimo swojego wieku nie opiekują się wnukami i nie przesiadują na werandzie, lecz budują wspólny dom i planują długie, pełne namiętności życie. Ich spotkanie było zupełnym przypadkiem. Piosenkarka opowiedziała o nim w wywiadzie dla magazynu „Viva!” w zeszłym roku.

Pierwszym testem zgodności w związku była wspólna podróż do Lizbony - oboje uznali, że to właśnie tam wszystko się okaże. I rzeczywiście się okazało - od razu zauważyli, że są dla siebie stworzeni. Dobrych humorów nie zepsuła im nawet kiepska pogoda ani kradzież telefonu artystki.

Urszula Dudziak nie zaprzecza, że intymność i namiętność jest bardzo ważnym elementem ich związku - i żadne z nich bynajmniej nie czuje się zbyt stare na seks. Razem z ukochanym otwarcie mówią o tym, że kochają siebie i kochają się kochać - wbrew osobom, które mówią im, że w tym wieku już nie wypada.

Póki co szczęśliwa para nie przejmuje się upływającymi latami i tym, że zostało im mniej czasu niż większości poznających się par. Dla nich póki co najważniejsze jest, by dbać o siebie nawzajem. Dbają o zdrowie, uważnie się odżywiają, żyją mądrze i ekologicznie. Wierzą, że mimo wszystko czeka ich jeszcze długie i szczęśliwe życie.

Gwiazda jazzu doskonale wie, jakie cechy ceni w swoim partnerze najbardziej: inteligencję, wiedzę i zdolność do naprawienia wszystkiego. On zaś nie potrafi wymienić zaledwie 3 cech. Zakochał się jednak w jej głosie, wyjątkowym talencie, szczerości oraz dobroci.

Pralka się zepsuła, kupił część za dwadzieścia parę złotych, rozmontował, wymienił. „A co myślisz”, powiedział, gdy się zachwycałam, „jak pralka zepsuła się na środku oceanu, nie mogłem czekać trzech tygodni, zanim dopłyniemy do brzegu”. Potrafi nawet założyć wenflon, wyrwać ząb. Zadzwoniłam do Kasi: „Bogdan jest niesamowity. Wiesz, jak on gotuje? A jak sprząta? A jak prasuje? Żadnej fałdki”. Kasia: „Nareszcie masz żonę”

- opowiedziała Urszula Dudziak w wywiadzie z „Vivą!”.