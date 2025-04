Zgodnie z nowym projektem ustawy o pracy tymczasowej, pracodawca nie będzie mógł rozwiązać umowy o pracę tymczasową z kobietą, która jest w 3 miesiącu ciąży. Jeśli umowa zostanie jednak rozwiązana po upływie 3 miesiąca ciąży, umowa o pracę automatycznie przedłuży się aż do porodu. Chodzi o umowy o pracę tymczasowe, nawet te bardzo krótkie (nawet te kilkudniowe).

Zobacz, jak bardzo praca w ciąży może szkodzić twojemu dziecku!

Zmiana pozornie optymistyczna dla ciężarnych, budzi sporo wątpliwości i kontrowersji. Dlaczego? Przecież projekt zakłada, że każda kobieta, która będzie w 3 miesiącu ciąży i której umowa o pracę tymczasową zostanie rozwiązana, może liczyć na umowę o prace aż do rozwiązania.

Ale z drugiej strony stanowi to poważne niebezpieczeństwo. Wielu pracodawców zniechęci to zapewne do zawierania umów o pracę tymczasową, a już na pewno nie będą chcieli ich podpisywać z młodymi kobietami, w obawie przed ciążą. W konsekwencji stracić mogą na tym same kobiety.

Becikowe 2017: zobacz, ile wyniesie

Konfederacja Lewiatan podaje inne, alternatywne możliwości ochrony kobiet w ciąży na rynku pracy. Przedstawiciele konfederacji podpowiadają, by:

Zobacz, jak przetrwać 8 godzin za biurkiem

1) zmianę przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w stosunku do pracowników tymczasowych i odstąpienie od zasady, że pracownica tymczasowa, aby nabyć prawo do świadczeń należnych z tytułu macierzyństwa musi posiadać tytuł ubezpieczenia w momencie porodu. Wskazane byłoby zatem dokonanie zmiany art. 30 powyższej ustawy poprzez ustalenie warunków, na jakich pracownica tymczasowa może nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego również w przypadku ustania ubezpieczenia w okresie ciąży (np. posiadanie 3-miesięcznego okresu ubezpieczenia).2) pracownica, której stosunek pracy został rozwiązany po upływie 5. miesiąca ciąży i której nieprzerwany okres zatrudnienia (i tym samym ubezpieczenia chorobowego) przed dniem rozwiązania umowy o pracę wynosił co najmniej 3 miesiące, mogłaby skorzystać z prawa do zasiłku macierzyńskiego od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy o pracę. Po porodzie pracownicy przysługiwałby zasiłek macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania łącznego okresu równego okresowi urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, w każdym przypadku nie krócej niż 16 tygodni.3) wprowadzenie w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zasady przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu, ale w przypadku umów, które uległyby rozwiązaniu po upływie piątego miesiąca ciąży.

- Konfederacja Lewiatan